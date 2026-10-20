W Dżakarcie w Indonezji około 9 500 policjantów zostanie skierowanych do zapewnienia porządku podczas protestów zorganizowanych w drugą rocznicę objęcia urzędu przez prezydenta Prabowo Subianto. Demonstracje zaplanowano na wtorek, 20 października, w kilku dzielnicach stolicy.

Akcje studenckie w stolicy

Jak informuje Channel NewsAsia, w protestach wezmą udział studenci z co najmniej dwóch uniwersytetów. Rzecznik policji w Dżakarcie Budi Hermanto oświadczył, że właśnie do zabezpieczenia tych akcji władze rozmieściły około 9 500 funkcjonariuszy. Liczba uczestników demonstracji pozostaje na razie nieznana.

Organizacja studencka Uniwersytetu Indonezji poinformowała, że będzie protestować przeciwko niedawnym pożarom lasów, a także załamaniu na rynku akcji. Zdaniem studentów osłabienie rupii wraz ze spadkiem na giełdzie świadczy o kruchości krajowej gospodarki.

Tego samego dnia organizacja ekologiczna Greenpeace umieściła na jednym z dużych pomników w Dżakarcie baner wzywający do walki z kryzysem klimatycznym i obniżenia kosztów życia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spadek poparcia dla prezydenta

Prabowo Subianto został zaprzysiężony na prezydenta 20 października 2024 roku. Emerytowany generał wygrał wybory z dużą przewagą, jednak obecnie próbuje odbudować zaufanie społeczeństwa, biznesu i inwestorów zaniepokojonych gospodarczym wpływem jego zakrojonych na szeroką skalę programów populistycznych.

Według sondaży Saiful Mujani Research and Consulting poparcie dla prezydenta stopniowo spadało od końca ubiegłego roku. W październiku wynosiło 44,5%, wobec 81,2% w listopadzie ubiegłego roku.

Poprzedni duży protest w Indonezji odbył się w sierpniu, gdy zatrzymano setki osób. Ogólnokrajowe protesty w 2025 roku rozpoczęły się po śmierci kierowcy mototaksówki w wyniku działań policji; podczas zamieszek zginęło kilka osób.

Czytaj nas na