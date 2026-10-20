В Джакарте, Индонезия, около 9 500 полицейских привлекут для обеспечения порядка во время протестов, приуроченных ко второй годовщине пребывания президента Прабово Субианто в должности. Демонстрации запланированы на вторник, 20 октября, в нескольких районах столицы.

Студенческие акции в столице

Как сообщает Channel NewsAsia, в протестах примут участие студенты как минимум двух университетов. Представитель полиции Джакарты Буди Херманто заявил, что именно для сопровождения этих акций власти развернут приблизительно 9 500 сотрудников правоохранительных органов. Число участников демонстраций пока неизвестно.

Студенческая организация Университета Индонезии сообщила, что будет протестовать против недавних лесных пожаров, а также обвала фондового рынка. По мнению студентов, ослабление рупии вместе со спадом на фондовом рынке свидетельствует о хрупкости национальной экономики.

В тот же день экологическая организация Greenpeace разместила на одном из крупных монументов Джакарты баннер с призывом бороться с климатическим кризисом и снизить стоимость жизни.

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Падение рейтинга президента

Прабово Субианто принес присягу президента 20 октября 2024 года. Отставной генерал победил на выборах с большим отрывом, однако сейчас пытается восстановить доверие общественности, бизнеса и инвесторов, обеспокоенных экономическим влиянием его масштабных популистских программ.

Согласно опросам Saiful Mujani Research and Consulting, рейтинг одобрения президента постепенно снижался с конца прошлого года. В октябре он составлял 44,5% против 81,2% в ноябре прошлого года.

Предыдущий крупный протест в Индонезии произошел в августе, тогда были задержаны сотни человек. Общенациональные протесты в 2025 году начались после гибели водителя мототакси вследствие действий полиции; во время беспорядков погибли несколько человек.

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