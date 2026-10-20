巴基斯坦旁遮普省内阁批准了一项工业发展和出口支持计划的关键参数，该计划 предусматривает投资1.995万亿巴基斯坦卢比，并创造超过16.2万个就业岗位。在由旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹·谢里夫主持的拉合尔会议上，高级部长马里亚姆·奥朗则布介绍了该计划，《快报论坛报》报道。

投资与工业

根据该计划，省政府将投资1.089万亿卢比，预计私营部门将投入另外9060亿卢比。该计划涵盖工业基础设施和制造业集群的发展、提高出口竞争力、价值链转型、农业和畜牧业机械化，以及公私合作伙伴关系。

该倡议 предусматривает支持现有企业、电子商务和电子商业、服装业以及现成的生产场地。还计划为皮革制品、鞋类和体育用品制造商提供检测和认证服务。将为餐具、手工工具、陶瓷和风扇制造业建立材料检测实验室。

农业项目和补贴

计划在萨戈达、哈内瓦尔、奥卡拉和巴卡尔等城市建立农产品加工园区。该计划还包括提高小麦附加值、发展肉类和乳制品生产链、培训人员、加工柑橘类水果、马铃薯和芒果，以及旅游业和水产养殖业。内阁批准在20个地区设立园艺发展机构。

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此外，政府批准在Punjab Green Tractor Programme新阶段中，为1万台大功率拖拉机提供95亿卢比补贴。已有超过25万份申请参加该计划，农民已获得约2.5万台拖拉机。内阁还批准了低功率拖拉机计划第四阶段以及塔尔农业转型项目的补贴。

内阁的其他决定

政府将提供76亿卢比，用于曼凯拉和莱亚1万英亩土地上的滴灌、太阳能、蓄水及其他需求。另有600亿卢比分配给Apni Chhat, Apna Ghar贷款计划。玛丽亚姆·纳瓦兹·谢里夫拒绝了对该计划征收印花税的提议。

首席部长还下令立即支付医院医疗设备投入运行所需的资金。内阁批准拨款，以偿还专科医疗与医学教育部门的重要债务，并向吉尔吉特-巴尔蒂斯坦移交6家移动诊所，向阿扎德查谟和克什米尔移交15家。其他决定包括提高旁遮普环路违反交通规则的罚款、修改空气质量管理项目以配备电动卡车和防雾霾炮，以及采取组织措施，在特希尔一级投运1500辆电动巴士。

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