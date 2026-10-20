在加利福尼亚州圣安娜，停在Professional Sports Authenticator总部附近的一辆FedEx卡车上有超过200个装有已评级的宝可梦收藏卡和体育卡的包裹被盗。这些卡牌在评级后正被寄送给所有者。据The Verge报道，大多数被盗包裹的估计价值超过96.3万美元。

调查与认证编号

PSA是最大的体育卡和收藏卡独立评级公司之一，已向圣安娜警方报告该事件。该公司仍在确定被盗包裹中卡牌的完整清单，因此失窃物品的总价值可能会上升。

PSA的母公司Collectors Holdings表示，正与当地执法部门和FedEx合作进行调查。该公司还通知了交易平台合作伙伴有关稀有物品和带有序列号的卡牌的信息，以防止其被转售。PSA已停用所有已被确认失窃卡牌的唯一认证编号。

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对客户的赔偿

Collectors Holdings表示，已就赔偿事宜联系受影响的客户。赔偿将按照丢失物品的公平市场价值计算，但不得高于客户在将卡牌送交评级前所选择的最高保险价值。

YouTuber Sky-B Cards表示，他是受害者之一。他支付了8468美元，为104张体育卡进行评级，并为该批寄送物投保，保额最高为15.6万美元。目前尚不清楚他获得了多少赔偿。其他收藏家正向YouTuber Boston Card Hunter提供信息，后者正在编制一份带有序列号和详细描述的被盗卡牌共享清单。

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