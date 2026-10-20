美国人文学科博士生比其他研究生更常表现出反犹偏见和对以色列的敌意。研究《美国研究生中的反犹主义与偏见》的作者得出了这一结论，《耶路撒冷邮报》报道。

调查结果

该研究由布兰代斯大学莫里斯和玛丽莲·科恩现代犹太研究中心的格雷厄姆·赖特、沙哈尔·赫克特、丹尼尔·努斯鲍姆、萨曼莎·肖托尔和伦纳德·萨克斯开展。施泰因哈特社会研究所和Generation Lab公司也参与了这项工作。

在线调查从3月5日持续至4月30日，涵盖美国222所四年制学院和大学的3107名研究生。样本包括STEM领域、社会科学和人文学科的博士生，以及社会工作、教育、商业和法律专业项目的学生。

总体而言，62%的受访者对犹太人、以色列、穆斯林、黑人和亚裔美国人表现出较低程度的偏见。同时，对十项有关偏见的陈述进行分析显示，9%的受访者属于对犹太人抱有敌意的群体，11%属于对以色列抱有敌意的群体，2%同时对多个少数群体表现出敌意。

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不同专业之间的差异

在人文学科博士生中，26%被归入对以色列抱有敌意的类别，12%被归入对犹太人抱有敌意的类别。同时，这一群体中的大多数人以及全体研究生整体而言，都具有较低程度的偏见。

此外，41%的人文学科博士生将以巴冲突称为具有高度个人重要性的问题，这是所有接受研究的教育领域中最高的比例。在全体研究生中，美国国内政治议题具有更大的个人重要性，尤其是美国民主、种族主义和移民政策。

对抗议活动的态度

接受调查的国际学生比来自美国的学生更少表达对以色列的敌意——4%，也更少支持扰乱正常秩序的抗议行动。与此同时，他们对犹太人——17%、黑人——19%和亚裔美国人——9%表达偏见的比例更高。

根据该研究，79%的研究生认为，在任何情况下暴力都是不可接受的。然而，大多数人认为，在至少某些情况下，占领大学建筑物或用喊叫声压过演讲者等行为是可以接受的。对这类行为的支持在持极端自由主义政治观点的学生中更为普遍。

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