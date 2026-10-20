Докторанти-гуманітарії у США частіше мали антиєврейські упередження — Jerusalem Post

Докторанти гуманітарних спеціальностей у США частіше за інших аспірантів демонстрували антиєврейські упередження та ворожість до Ізраїлю. Таких висновків дійшли автори дослідження «Антисемітизм і упередження серед аспірантів США», повідомляє Jerusalem Post.

Результати опитування

Дослідження провели Грем Райт, Шахар Хехт, Деніел Нуссбаум, Саманта Шортолл і Леонард Сакс із Центру сучасних єврейських досліджень Моріса та Мерилін Коен при Університеті Брандейса. У роботі також брали участь Steinhardt Social Research Institute та компанія Generation Lab.

Онлайн-опитування тривало з 5 березня до 30 квітня та охопило 3107 аспірантів із 222 чотирирічних коледжів і університетів США. До вибірки ввійшли докторанти STEM-напрямів, соціальних і гуманітарних наук, а також студенти професійних програм із соціальної роботи, освіти, бізнесу та права.

Загалом 62% опитаних продемонстрували низький рівень упереджень щодо євреїв, Ізраїлю, мусульман, темношкірих та американців азійського походження. Водночас аналіз десяти тверджень про упередження показав, що 9% респондентів належали до групи з ворожістю до євреїв, 11% — до групи з ворожістю до Ізраїлю, а 2% виявляли ворожість одразу до кількох меншин.

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Відмінності між спеціальностями

Серед докторантів гуманітарних спеціальностей 26% потрапили до категорії з ворожістю до Ізраїлю, а 12% — до категорії з ворожістю до євреїв. При цьому більшість представників цієї групи, як і загалом аспірантів, мали низький рівень упереджень.

Також 41% докторантів-гуманітаріїв назвали ізраїльсько-палестинський конфлікт питанням високої особистої важливості — це найвищий показник серед усіх досліджених освітніх напрямів. Серед аспірантів загалом більше особисте значення мали внутрішньополітичні теми США, зокрема американська демократія, расизм та імміграційна політика.

Ставлення до протестів

Опитані іноземні студенти рідше за студентів із США висловлювали ворожість до Ізраїлю — 4%, а також рідше підтримували протестні дії, що порушують звичний порядок. Водночас серед них вищими були показники висловлених упереджень щодо євреїв — 17%, темношкірих людей — 19% та американців азійського походження — 9%.

За даними дослідження, 79% аспірантів вважають насильство неприйнятним за будь-яких обставин. Однак більшість вважала допустимими щонайменше в окремих випадках такі дії, як захоплення університетських будівель або перекрикування спікерів. Підтримка таких дій була більш поширеною серед студентів із вкрай ліберальними політичними поглядами.

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