Комісія етики Сейму покарала голову PiS Качинського за слова про поліцію — RMF24

Комісія етики Сейму Польщі покарала голову партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського за висловлювання про поліцейських. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на членкиню комісії Еву Шедлер із партії «Польща 2050».

Висловлювання Качинського

Слова, через які політика покарали, пролунали 10 липня на площі Пілсудського у Варшаві під час щомісячних заходів, присвячених Смоленській катастрофі. Качинський прибув туди разом із політиками PiS та керівником канцелярії президента Збігнєвом Богуцьким, щоб покласти вінки до пам’ятників президенту Леху Качинському та жертвам Смоленської трагедії 2010 року.

На площі також перебували протестувальники, а порядок забезпечувала поліція. За даними видання, правоохоронці не допустили політиків PiS безпосередньо до пам’ятника Леху Качинському, тому вінки поклали на певній відстані від монумента.

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Реакція влади

Качинський дорікав поліції за відсутність реакції на образи, напади та погрози, які, за його словами, були спрямовані проти учасників щомісячних заходів. Він заявив, що йдеться не про поліцію, а про загони правлячої партії.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський тоді назвав поведінку лідера PiS щодо поліції скандальною. Голова парламентської комісії з питань адміністрації та внутрішніх справ, депутатка Громадянської коаліції Марія Яниська, після цього заявила про намір подати до Комісії етики клопотання щодо покарання Качинського. Рішення комісії можна оскаржити протягом 14 днів від дати вручення відповідної ухвали.

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