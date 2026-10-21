У Греції продають острів Стронгіло за 5 мільйонів доларів

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У Греції виставили на продаж острів Стронгіло, розташований в архіпелазі Додеканес у південно-східній частині Егейського моря. Вартість острова становить 5 млн доларів.

«В оголошенні про продаж острів представлений як варіант для інвесторів, які хочуть облаштувати приватну резиденцію або створити елітний екотуристичний комплекс», – зазначається у публікації.

Стронгіло розташований поблизу островів Патмос і Лерос. Його площа становить близько 219 тис. квадратних метрів, або 21,9 гектара.

На острові є три природні пляжі, зокрема захищений від хвиль піщаний пляж завдовжки близько 110 метрів. На території острова збереглися кам’яні руїни старого будинку та колодязь.

Дістатися Стронгіло можна лише морем.

У 2015 році ЗМІ повідомляли, що голлівудський актор Джонні Депп придбав острів Стронгіло за 4,2 мільйона євро. Покупку підтвердила консалтингова фірма з нерухомості. Наразі невідомо, чи володіє актор цим островом.

Джерело: Turizm Ajansı

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