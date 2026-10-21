W Grecji wystawiono na sprzedaż wyspę Strongilo za 5 milionów dolarów

W Grecji wystawiono na sprzedaż wyspę Strongilo, położoną w archipelagu Dodekanez w południowo-wschodniej części Morza Egejskiego. Cena wyspy wynosi 5 mln dolarów.

„W ogłoszeniu o sprzedaży wyspa jest przedstawiona jako opcja dla inwestorów, którzy chcą zbudować prywatną rezydencję lub stworzyć ekskluzywny kompleks ekoturystyczny” – zaznaczono w publikacji.

Strongilo znajduje się w pobliżu wysp Patmos i Leros. Jego powierzchnia wynosi około 219 tys. metrów kwadratowych, czyli 21,9 hektara.

Na wyspie znajdują się trzy naturalne plaże, w tym chroniona przed falami piaszczysta plaża o długości około 110 metrów. Na terenie wyspy zachowały się kamienne ruiny starego domu oraz studnia.

Na Strongilo można dostać się wyłącznie drogą morską.

W 2015 roku media donosiły, że hollywoodzki aktor Johnny Depp nabył wyspę Strongylo za 4,2 miliona euro. Zakup potwierdziła firma doradcza zajmująca się nieruchomościami. Obecnie nie wiadomo, czy aktor jest właścicielem tej wyspy.

Źródło: Turizm Ajansı

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