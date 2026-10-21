В Греции выставлен на продажу остров Стронгило за 5 миллионов долларов

В Греции выставлен на продажу остров Стронгило, расположенный в архипелаге Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря. Стоимость острова составляет 5 млн долларов.

«В объявлении о продаже остров представлен как вариант для инвесторов, которые хотят обустроить частную резиденцию или создать элитный экотуристический комплекс», — отмечается в публикации.

Стронгило расположен недалеко от островов Патмос и Лерос. Его площадь составляет около 219 тыс. квадратных метров, или 21,9 гектара.

На острове есть три природных пляжа, в том числе защищенный от волн песчаный пляж длиной около 110 метров. На территории острова сохранились каменные руины старого дома и колодец.

Добраться до Стронгило можно только по морю.

В 2015 году СМИ сообщали, что голливудский актёр Джонни Депп приобрел остров Стронгило за 4,2 миллиона евро. Покупку подтвердила консалтинговая фирма по недвижимости. На данный момент неизвестно, владеет ли актёр этим островом.

Источник: Turizm Ajansı

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