Komisja Etyki Sejmu RP ukarała prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego za wypowiedzi o policjantach. Informuje o tym RMF24, powołując się na członkinię komisji Ewę Schädler z Polski 2050.

Wypowiedzi Kaczyńskiego

Słowa, za które polityk został ukarany, padły 10 lipca na placu Piłsudskiego w Warszawie podczas comiesięcznych wydarzeń poświęconych katastrofie smoleńskiej. Kaczyński przybył tam wraz z politykami PiS oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim, aby złożyć wieńce przy pomnikach prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej z 2010 roku.

Na placu byli również protestujący, a porządku pilnowała policja. Według portalu funkcjonariusze nie dopuścili polityków PiS bezpośrednio do pomnika Lecha Kaczyńskiego, dlatego wieńce złożono w pewnej odległości od monumentu.

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Reakcja władz

Kaczyński zarzucał policji brak reakcji na obelgi, ataki i groźby, które — jak twierdził — były kierowane przeciwko uczestnikom comiesięcznych wydarzeń. Stwierdził, że nie chodzi o policję, lecz o oddziały partii rządzącej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński nazwał wówczas zachowanie lidera PiS wobec policji skandalicznym. Przewodnicząca sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, posłanka Koalicji Obywatelskiej Maria Janyska, następnie zapowiedziała zamiar złożenia do Komisji Etyki wniosku o ukaranie Kaczyńskiego. Od decyzji komisji można odwołać się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały.

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