Комиссия по этике польского Сейма наказала председателя партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского за высказывания о полицейских. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на члена комиссии Еву Шедлер из партии «Польша 2050».

Высказывания Качиньского

Слова, за которые политика наказали, прозвучали 10 июля на площади Пилсудского в Варшаве во время ежемесячных мероприятий, посвященных Смоленской катастрофе. Качиньский прибыл туда вместе с политиками PiS и главой Канцелярии президента Збигневом Богуцким, чтобы возложить венки к памятникам президенту Леху Качиньскому и жертвам Смоленской трагедии 2010 года.

На площади также находились протестующие, а порядок обеспечивала полиция. По данным издания, правоохранители не допустили политиков PiS непосредственно к памятнику Леху Качиньскому, поэтому венки были возложены на некотором расстоянии от монумента.

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Реакция властей

Качиньский упрекал полицию в отсутствии реакции на оскорбления, нападения и угрозы, которые, по его словам, были направлены против участников ежемесячных мероприятий. Он заявил, что речь идет не о полиции, а об отрядах правящей партии.

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский тогда назвал поведение лидера PiS по отношению к полиции скандальным. Председатель парламентской комиссии по вопросам администрации и внутренних дел, депутат от «Гражданской коалиции» Мария Яныска, после этого заявила о намерении подать в Комиссию по этике ходатайство о наказании Качиньского. Решение комиссии можно обжаловать в течение 14 дней со дня вручения соответствующего постановления.

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