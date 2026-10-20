波兰众议院伦理委员会因有关警察的言论处罚了法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基。RMF24报道称，消息援引了来自“波兰2050”党的委员会成员埃娃·舍德勒的话。

卡钦斯基的言论

导致这名政治人物被处罚的言论，于7月10日在华沙毕苏斯基广场举行的纪念斯摩棱斯克空难的每月活动期间发表。卡钦斯基与PiS政治人士及总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基一同抵达现场，向总统莱赫·卡钦斯基纪念碑以及2010年斯摩棱斯克悲剧遇难者纪念碑敬献花圈。

广场上还有抗议者，警方负责维持秩序。据该媒体报道，执法人员没有允许PiS政治人士直接前往莱赫·卡钦斯基纪念碑，因此花圈被放置在距离纪念碑一定距离的地方。

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当局的反应

卡钦斯基指责警方未对侮辱、袭击和威胁作出反应。他称，这些行为是针对每月活动参与者的。他表示，这不是警察，而是执政党的队伍。

内政与行政部长马尔钦·凯尔温斯基当时称，PiS领导人针对警方的行为令人震惊。议会行政和内政委员会主席、公民联盟议员玛丽亚·亚内斯卡随后表示，打算向伦理委员会提交动议，要求处罚卡钦斯基。委员会的决定可在收到相关决议之日起14天内提出申诉。

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