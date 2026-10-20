纽约前市长迈克尔·布隆伯格在9月和10月花费8000万美元支持美国民主党候选人，迎接11月的中期选举。这笔资金被用于民主党夺回众议院控制权的努力，CNBC报道，并援引《纽约时报》和布隆伯格团队的消息。

布隆伯格的捐款

根据CNBC基于美国联邦选举委员会数据作出的估算，在这些支出后，布隆伯格跻身2025至2026年选举周期中民主党五大个人捐助者之列。在有关新增支出的报道发布前，委员会文件中列有他向民主党及其关联机构提供的2300万美元捐款。

截至10月初，布隆伯格已向一个支持迈卡·拉舍尔在纽约州第12选区竞选的超级政治行动委员会拨款1100万美元。他还向宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗的连任竞选活动投入250万美元。布隆伯格的政治顾问霍华德·沃尔夫森告诉《纽约时报》，布隆伯格认为财政资源对竞选活动很重要，并且“期待结果”。

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特朗普关于共和党支出的声明

在《纽约时报》报道发表后，美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social上重申，他将花费4亿美元支持共和党候选人。他表示，其政治组织及其关联委员会已在广告、与选民接触、集会和动员支持者方面花费了超过3亿美元。

与此同时，联邦选举委员会的申报文件在当时显示，与特朗普政治结构相关的已确认支出和预留广告资金约为2亿美元。美国中期选举将于11月3日举行。

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