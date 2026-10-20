Były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg wydał we wrześniu i październiku 80 mln dolarów na wsparcie kandydatów Partii Demokratycznej USA przed wyborami środka kadencji w listopadzie. Pieniądze przeznaczono na działania demokratów mające na celu odzyskanie kontroli nad Izbą Reprezentantów, informuje CNBC, powołując się na The New York Times i zespół Bloomberga.

Wpłaty Bloomberga

Według szacunków CNBC opartych na danych amerykańskiej Federalnej Komisji Wyborczej, po tych wydatkach Bloomberg znalazł się wśród pięciu największych indywidualnych darczyńców demokratów w cyklu wyborczym 2025–2026. Przed informacją o nowych wydatkach w dokumentach komisji figurowały jego wpłaty w wysokości 23 mln dolarów na rzecz demokratów i powiązanych z nimi struktur.

Na początku października Bloomberg przeznaczył 11 mln dolarów na super PAC wspierający Micaha Lashera w 12. okręgu wyborczym stanu Nowy Jork. Kolejne 2,5 mln dolarów skierował na kampanię reelekcyjną gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro. Doradca polityczny Bloomberga Howard Wolfson powiedział The New York Times, że uważa on zasoby finansowe za ważne dla kampanii i „oczekuje rezultatu”.

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Oświadczenia Trumpa o wydatkach republikanów

Po publikacji The New York Times prezydent USA Donald Trump ponowił w serwisie Truth Social obietnicę wydania 400 mln dolarów na wsparcie kandydatów republikańskich. Oświadczył, że jego organizacja polityczna i powiązany z nią komitet wydały już ponad 300 mln dolarów na reklamy, kontakt z wyborcami, wiece i mobilizację zwolenników.

Jednocześnie w sprawozdawczości Federalnej Komisji Wyborczej w tym momencie widniało około 200 mln dolarów zidentyfikowanych wydatków i zarezerwowanych środków reklamowych powiązanych ze strukturą polityczną Trumpa. Wybory środka kadencji w USA mają odbyć się 3 listopada.

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