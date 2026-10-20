Ексмер Нью-Йорка Блумберг витратив $80 млн на підтримку демократів — CNBC

Ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг у вересні та жовтні витратив 80 млн доларів на підтримку кандидатів від Демократичної партії США напередодні проміжних виборів у листопаді. Гроші спрямували на зусилля демократів повернути контроль над Палатою представників, повідомляє CNBC з посиланням на The New York Times та команду Блумберга.

Внески Блумберга

За оцінкою CNBC на основі даних Федеральної виборчої комісії США, після цих витрат Блумберг увійшов до п’ятірки найбільших індивідуальних донорів демократів у виборчому циклі 2025–2026 років. До повідомлення про нові витрати у документах комісії фігурували його внески на 23 млн доларів для демократів та пов’язаних із ними структур.

Станом на початок жовтня Блумберг виділив 11 млн доларів суперкомітету політичної дії, який підтримує Майку Лашера у 12-му виборчому окрузі штату Нью-Йорк. Ще 2,5 млн доларів він спрямував на кампанію переобрання губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро. Політичний радник Блумберга Говард Вулфсон заявив The New York Times, що той вважає фінансові ресурси важливими для кампаній і «очікує результату».

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Заяви Трампа про витрати республіканців

Після публікації The New York Times президент США Дональд Трамп у Truth Social повторив обіцянку витратити 400 млн доларів на підтримку кандидатів-республіканців. Він заявив, що його політична організація та пов’язаний із нею комітет уже витратили понад 300 млн доларів на рекламу, контакти з виборцями, мітинги та мобілізацію прихильників.

Водночас у звітності Федеральної виборчої комісії на той момент було видно близько 200 млн доларів ідентифікованих витрат та зарезервованих рекламних коштів, пов’язаних із політичною структурою Трампа. Проміжні вибори у США мають відбутися 3 листопада.

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