Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в сентябре и октябре потратил 80 млн долларов на поддержку кандидатов от Демократической партии США перед промежуточными выборами в ноябре. Деньги направили на усилия демократов по возвращению контроля над Палатой представителей, сообщает CNBC со ссылкой на The New York Times и команду Блумберга.

Взносы Блумберга

По оценке CNBC на основе данных Федеральной избирательной комиссии США, после этих расходов Блумберг вошел в пятерку крупнейших индивидуальных доноров демократов в избирательном цикле 2025–2026 годов. До сообщения о новых расходах в документах комиссии фигурировали его взносы на 23 млн долларов для демократов и связанных с ними структур.

По состоянию на начало октября Блумберг выделил 11 млн долларов суперкомитету политического действия, поддерживающему Майку Лашера в 12-м избирательном округе штата Нью-Йорк. Еще 2,5 млн долларов он направил на кампанию по переизбранию губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Политический советник Блумберга Говард Вулфсон заявил The New York Times, что тот считает финансовые ресурсы важными для кампаний и «ожидает результата».

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Заявления Трампа о расходах республиканцев

После публикации The New York Times президент США Дональд Трамп в Truth Social повторил обещание потратить 400 млн долларов на поддержку кандидатов-республиканцев. Он заявил, что его политическая организация и связанный с ней комитет уже потратили более 300 млн долларов на рекламу, контакты с избирателями, митинги и мобилизацию сторонников.

В то же время в отчетности Федеральной избирательной комиссии на тот момент было видно около 200 млн долларов идентифицированных расходов и зарезервированных рекламных средств, связанных с политической структурой Трампа. Промежуточные выборы в США должны состояться 3 ноября.

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