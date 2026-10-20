波兰众议院否决了法律与公正党提出的针对财政和经济部长安杰伊·多曼斯基的不信任动议。总理唐纳德·图斯克在辩论期间表示，他将请求总统卡罗尔·纳夫罗茨基任命多曼斯基为副总理，RMF24报道。

图斯克的声明

波兰政府首脑将法律与公正党要求罢免该部长的倡议与对其工作的积极评价联系起来。图斯克表示，法律与公正党想把某人赶出政府，意味着此人是一名非常优秀的部长。总理还称，波兰的成功“如鲠在喉”，令该党的政客难以接受。

执政党公民联盟的立场由其议会党团主席兹比格涅夫·孔温斯基阐述。他表示，不信任动议是在波兰经济据其评估增长速度位居欧盟首位、企业投资增加之际提出的。孔温斯基还称多曼斯基是带领波兰进入G20的部长。

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法律与公正党的论点及财政部的回应

法律与公正党代表指责多曼斯基导致公共财政状况恶化、出现大额预算赤字，以及未能实现计划中的预算收入。议员兹比格涅夫·库日米克在众议院财政委员会会议上称，四份预算的赤字总额，包括2027年预算草案，将超过1万亿兹罗提，相关公共债务将达1.4万亿兹罗提。

财政部副部长汉娜·迈什奇克回应反对派的指责时表示，前些年的因素影响了局势。她指出，2024年至2026年将偿还由COVID-19基金筹集的近800亿兹罗提债务。她表示，前些年的高通胀水平也导致养老金和年金指数化，这已成为公共支出的固定组成部分。

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