W Polsce Sejm odrzucił złożony przez partię Prawo i Sprawiedliwość wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Premier Donald Tusk podczas debaty oświadczył, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o powołanie Domańskiego na stanowisko wicepremiera, informuje RMF24.

Oświadczenie Tuska

Szef polskiego rządu powiązał inicjatywę PiS dotyczącą odwołania ministra z pozytywną oceną jego pracy. Według Tuska dążenie PiS do usunięcia kogoś z rządu oznacza, że ta osoba jest bardzo dobrym ministrem. Premier oświadczył również, że sukces Polski „stoi ością w gardle” politykom tej partii.

Stanowisko rządzącej Koalicji Obywatelskiej przedstawił przewodniczący jej klubu parlamentarnego Zbigniew Konwiński. Oświadczył, że wotum nieufności złożono w czasie, gdy polska gospodarka, w jego ocenie, rośnie najszybciej w UE, a inwestycje przedsiębiorstw rosną. Konwiński nazwał również Domańskiego ministrem, który wprowadził Polskę do G20.

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Argumenty PiS i odpowiedź Ministerstwa Finansów

Przedstawiciele PiS oskarżyli Domańskiego o pogorszenie stanu finansów publicznych, znaczne deficyty budżetowe i niewykonanie planowanych dochodów budżetowych. Poseł Zbigniew Kuźmiuk na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych twierdził, że suma deficytów w czterech budżetach, w tym w projekcie na 2027 rok, przekroczy 1 bln zł, a związany z nimi dług publiczny wyniesie 1,4 bln zł.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk, odpowiadając na zarzuty opozycji, oświadczyła, że na sytuację wpłynęły czynniki z poprzednich lat. Wskazała na wykup w latach 2024–2026 długu w wysokości niemal 80 mld zł, zaciągniętego przez fundusz COVID-19. Według niej wysoki poziom inflacji w poprzednich latach doprowadził również do waloryzacji emerytur i rent, co stało się stałym elementem wydatków publicznych.

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