Trump i Vance ogłosili 1-procentowe wypłaty dla sygnalistów — The Hill

Prezydent USA Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance ogłosili w Gabinecie Owalnym w Waszyngtonie program nagród dla sygnalistów zgłaszających oszustwa o wartości 25 mln dolarów. Przewiduje on wypłatę w wysokości 1% dla osób, których zgłoszenie doprowadzi do skutecznego wyroku skazującego, donosi The Hill.

Zgłaszanie informacji przez fraud.gov

Trump powiedział, że informacje można przesyłać przez stronę fraud.gov. Według niego osobiście będzie ostatecznym arbitrem w sprawach, w których kilka osób będzie ubiegać się o tę samą nagrodę.

Prezydent powiedział również, że sam będzie decydował, czy wnioskodawca zasługuje na wypłatę, aby przyspieszyć rozpatrywanie takich spraw. Trump powiązał inicjatywę ze znacznymi stratami wynikającymi z oszustw, twierdząc, że ze Stanów Zjednoczonych skradziono biliony dolarów.

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Vance powiedział, że program ma zachęcić ludzi do pomagania władzom federalnym w przeciwdziałaniu oszustwom.

Pierwsza ogłoszona wypłata

Według The Hill, powołującego się na Fox News, konserwatywny youtuber Nick Shirley ma otrzymać 10 tys. dolarów jako pierwszą nagrodę w ramach programu. Shirley był obecny podczas ogłoszenia w Gabinecie Owalnym.

W ubiegłym roku stał się znany w prawicowych kręgach po opublikowaniu nagrania, w którym opowiadał o poszukiwaniu rzekomo oszukańczych programów opieki nad dziećmi w Minnesocie. Program rozwija prace grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania oszustwom, utworzonej przez Trumpa w marcu pod przewodnictwem Vance'a. Jej zadaniem jest badanie i ograniczanie oszustw w federalnych programach rządowych.

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