Трамп и Вэнс объявили о выплатах в размере 1% информаторам — The Hill

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете в Вашингтоне объявили о программе вознаграждений для информаторов о мошенничестве на 25 млн долларов. Она предусматривает выплату в размере 1% людям, чье сообщение приведет к успешному обвинительному приговору, сообщает The Hill.

Подача сообщений через fraud.gov

Трамп заявил, что направить информацию можно через сайт fraud.gov. По его словам, он лично будет окончательным арбитром в случаях, когда на одно вознаграждение будут претендовать несколько человек.

Президент также сказал, что сам будет определять, заслуживает ли заявитель выплаты, чтобы ускорить рассмотрение таких дел. Трамп связал инициативу со значительными потерями из-за мошенничества, заявив, что у США были похищены триллионы долларов.

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Вэнс заявил, что программа должна побудить людей помогать федеральным властям противодействовать мошенничеству.

Первая упомянутая выплата

По данным The Hill со ссылкой на Fox News, консервативный ютубер Ник Ширли должен получить 10 тыс. долларов в качестве первого вознаграждения по программе. Ширли присутствовал во время объявления в Овальном кабинете.

В прошлом году он стал известен в правых кругах после публикации видео, в котором рассказывал о поиске предположительно мошеннических программ по уходу за детьми в Миннесоте. Программа развивает работу целевой группы по противодействию мошенничеству, созданной Трампом в марте под председательством Вэнса. Ее задачей является изучение и сокращение мошенничества в федеральных правительственных программах.

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