特朗普和万斯宣布向举报人支付1%奖励 — The Hill

美国总统唐纳德·特朗普和副总统J.D.万斯在华盛顿白宫椭圆形办公室宣布了一项2500万美元的欺诈举报人奖励计划。据《国会山报》报道，该计划规定，举报信息促成成功定罪的人将获得1%的奖励。

通过fraud.gov提交举报信息

特朗普表示，可以通过fraud.gov网站提交信息。他称，在多人申领同一笔奖励的情况下，他将亲自担任最终裁决者。

总统还表示，他将亲自决定申请人是否应获得奖励，以加快此类案件的审理。特朗普将这项倡议与欺诈造成的重大损失联系起来，称美国被盗走了数万亿美元。

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万斯表示，该计划旨在鼓励人们帮助联邦当局打击欺诈。

首笔提及的奖励

据《国会山报》援引福克斯新闻报道，保守派YouTuber尼克·雪莉将获得1万美元，作为该计划下的首笔奖励。雪莉在椭圆形办公室宣布该计划时在场。

去年，他在右翼圈子中因发布一段视频而出名，视频中他讲述了寻找明尼苏达州涉嫌欺诈的儿童照护项目的过程。该计划推进了特朗普于3月成立、由万斯担任主席的反欺诈工作组的工作。该工作组的任务是研究并减少联邦政府项目中的欺诈行为。

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