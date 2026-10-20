Президент США Дональд Трамп заявил, что на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами 2026 года уже потратили более $300 млн. В публикации в Truth Social он также сообщил, что к дню голосования общие расходы превысят $400 млн.

На что направили средства

По словам Трампа, более $300 млн уже потратили на рекламу, прямые и непрямые контакты с избирателями, митинги и аренду площадок для них, телемитинги, программы мобилизации избирателей, меры по обеспечению добросовестности выборов и другие нужды. Об этом сообщает The Hill.

Суперкомитет политических действий MAGA Inc., а также связанные с Трампом комитеты No Going Back PAC Inc. и Safety & Affordability PAC Inc. должны были во вторник подать ежемесячные отчеты о федеральных расходах на кампанию. На момент публикации материала ни одна из этих структур еще не обнародовала соответствующие финансовые документы.

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Борьба за Конгресс

Ранее Трамп обещал потратить на поддержку республиканцев в ноябре от $400 млн до $500 млн. В конце августа MAGA Inc. имела на счетах $415 млн. Средства политических структур президента преимущественно направлялись на конкурентные гонки в Сенат в Техасе, на Аляске, в Огайо и Мичигане, а также на борьбу за места в Палате представителей, в том числе в округах, склонных поддерживать республиканцев.

Согласно прогнозу Decision Desk HQ, у демократов была 77%-ная вероятность вернуть контроль над Палатой представителей и 56%-ная вероятность получить большинство в Сенате. В то же время кампания демократа Джеймса Таларико привлекла $60 млн за предыдущий квартал сбора средств, сенатор Джон Оссофф — $33 млн, а кандидат в Сенат от Мичигана Абдул Эль-Сайед — почти $31 млн.

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