Bułgaria potwierdziła, że nad Morzem Czarnym misje rozpoznawcze wykonuje samolot patrolu morskiego Boeing P-8A Poseidon. Premier Rumen Radew oświadczył, że statek powietrzny prowadzi rozpoznanie w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń po atakach dronów na statki handlowe w regionie, informuje Anadolu Agency.

Pomoc sojuszników z NATO

Według Radewa sojusznicy Bułgarii z NATO szybko odpowiedzieli na prośbę kraju o pomoc. Poinformował również, że Bułgaria w pełni zaangażowała swoje zdolności w zakresie obserwacji, rozpoznania, wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Premier dodał, że oczekiwane jest dalsze wsparcie ze strony sojuszników z Sojuszu. W ubiegłym tygodniu Bułgaria zwróciła się do nich z prośbą o zapewnienie patroli powietrznych i dodatkowych zdolności wojskowych, w tym systemów rakietowych i przeciwdronowych, a także samolotów patrolowych.

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Oświadczenie Ministerstwa Obrony Bułgarii

Minister obrony Dimitar Stojanow oświadczył, że Poseidon należy do NATO i nie należy go wiązać z żadnym konkretnym państwem. Według niego samolot nie ma zdolności uderzeniowych i będzie kontynuował misje tak długo, jak będzie to konieczne.

Stojanow zaznaczył, że decyzję o rozmieszczeniu samolotu Bułgaria i NATO podjęły wspólnie, a informacje zebrane podczas lotów są przekazywane Sojuszowi. Wcześniej Ministerstwo Obrony Bułgarii potwierdziło patrolowanie Morza Czarnego przez amerykański samolot wojskowy w ramach działań na rzecz zwiększenia czujności.

W ciągu ostatniego miesiąca w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii na Morzu Czarnym zaatakowano cztery statki, z których dwa zatonęły.

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