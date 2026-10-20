保加利亚证实，一架波音P-8A“波塞冬”海上巡逻机正在黑海上空执行侦察任务。总理鲁门·拉德夫表示，在该地区商船遭无人机袭击后，该飞机正在开展侦察以识别潜在威胁，据阿纳多卢通讯社报道。

北约盟友的援助

拉德夫表示，保加利亚的北约盟友迅速回应了该国的援助请求。他还表示，保加利亚已全面投入其监视、侦察、威胁探测和应对能力。

总理补充称，预计还将获得来自联盟盟友的进一步支持。上周，保加利亚请求盟友提供空中巡逻和额外军事能力，包括导弹系统、反无人机系统以及巡逻机。

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保加利亚国防部声明

国防部长迪米特尔·斯托扬诺夫表示，“波塞冬”属于北约，不应将其与任何单独国家联系起来。他表示，该飞机不具备打击能力，并将根据需要持续执行任务。

斯托扬诺夫指出，保加利亚和北约共同作出了部署该飞机的决定，飞行期间收集的信息将移交给联盟。此前，保加利亚国防部确认，一架美国军机在黑海上空执行巡逻，作为加强警戒措施的一部分。

过去一个月，保加利亚在黑海的专属经济区内有四艘船只遭到袭击，其中两艘沉没。

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