Болгария подтвердила, что над Черным морем разведывательные миссии выполняет самолет морского патрулирования Boeing P-8A Poseidon. Премьер-министр Румен Радев заявил, что воздушное судно проводит разведку для выявления потенциальных угроз после атак беспилотников на торговые суда в регионе, сообщает Anadolu Agency.

Помощь союзников по НАТО

По словам Радева, союзники Болгарии по НАТО оперативно отреагировали на запрос страны о помощи. Он также сообщил, что Болгария полностью задействовала свои возможности по наблюдению, разведке, выявлению угроз и реагированию на них.

Премьер добавил, что ожидается дальнейшая поддержка со стороны союзников по Альянсу. На прошлой неделе Болгария обратилась к ним с просьбой обеспечить воздушное патрулирование и предоставить дополнительные военные возможности, в частности ракетные и противодроновые системы, а также патрульные самолеты.

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Заявление Минобороны Болгарии

Министр обороны Димитр Стоянов заявил, что Poseidon принадлежит НАТО и его не следует связывать с какой-либо отдельной страной. По его словам, самолет не имеет ударных возможностей и будет продолжать миссии столько, сколько потребуется.

Стоянов отметил, что решение о развертывании самолета Болгария и НАТО приняли совместно, а собранная во время полетов информация передается Альянсу. Ранее Министерство обороны Болгарии подтвердило патрулирование американского военного самолета над Черным морем в рамках мер по усилению бдительности.

За последний месяц в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море атакам подверглись четыре судна, два из них затонули.

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