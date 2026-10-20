Czeski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dochody z dobrowolnego świadczenia usług seksualnych powinny być opodatkowane tak samo jak dochody z innej działalności. Sąd oddalił również skargi kobiety, której organy podatkowe nakazały zapłacić zaległości za 2013 i 2014 rok, informuje RMF24.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Jiří Přibáň podkreślił, że opodatkowaniu podlegają rzeczywisty dochód i przyrost majątku, a nie prawna lub moralna ocena sposobu ich uzyskania. Zaznaczył również, że pobieranie podatków nie oznacza moralnej aprobaty ani zgody państwa na określony rodzaj działalności.

Sąd wskazał, że celem państwa jest sprawiedliwy podział obciążeń podatkowych i regulacja rynku, a nie czerpanie korzyści z pracy innych osób. W orzeczeniu zaznaczono również, że opodatkowanie usług seksualnych może w przyszłości przyczynić się do wzmocnienia pozycji społecznej osób, które je świadczą.

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Kontrola podatkowa i skarga

Spór sądowy rozpoczął się po tym, jak organy podatkowe zwróciły uwagę na znaczne wpływy na rachunkach bankowych kobiety, niewykazane w jej deklaracjach podatkowych. Wyjaśniła ona, że otrzymała pieniądze za dobrowolne świadczenie usług seksualnych, i utrzymywała, że dochody te nie powinny podlegać podatkowi dochodowemu.

Podczas rozpraw kobieta twierdziła, że pobierając podatek od takich dochodów, państwo faktycznie staje się sutenerem. Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z tym argumentem. Uznał także, że międzynarodowe konwencje dotyczące zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji nie stoją na przeszkodzie opodatkowaniu dobrowolnej prostytucji.

Różnica wobec polskich zasad

RMF24 zauważa, że w Polsce obowiązują inne zasady: dobrowolna prostytucja nie jest przestępstwem, jednak dochody z niej nie są opodatkowane. Polskie przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują opodatkowania dochodów z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

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