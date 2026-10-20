Конституционный суд Чехии постановил, что доходы от добровольного оказания сексуальных услуг должны облагаться налогом так же, как доходы от другой деятельности. Суд также отклонил жалобы женщины, которой налоговые органы предписали уплатить задолженность за 2013 и 2014 годы, сообщает RMF24.

Позиция Конституционного суда

В мотивировочной части решения судья Иржи Пршибань подчеркнул, что налогообложению подлежат фактический доход и прирост имущества, а не юридическая или моральная оценка способа их получения. Он также отметил, что взимание налогов не означает морального одобрения или согласия государства на определенный вид деятельности.

Суд указал, что целью государства является справедливое распределение налогового бремени и регулирование рынка, а не извлечение выгоды из труда других людей. В решении также отмечается, что налогообложение сексуальных услуг в перспективе может способствовать укреплению социального положения людей, которые их оказывают.

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Налоговая проверка и жалоба

Судебный спор начался после того, как налоговые органы обратили внимание на значительные поступления на банковские счета женщины, не отраженные в ее налоговых декларациях. Она объяснила, что получила деньги от добровольного оказания сексуальных услуг, и настаивала, что такие доходы не должны облагаться подоходным налогом.

Во время слушаний женщина утверждала, что, взимая налог с таких доходов, государство фактически становится сутенером. Конституционный суд не согласился с этим аргументом. Он также пришел к выводу, что международные конвенции по противодействию торговле людьми и эксплуатации проституции не препятствуют налогообложению добровольной проституции.

Отличие от польских правил

RMF24 отмечает, что в Польше действуют другие правила: добровольная проституция не является преступлением, однако доходы от нее не облагаются налогом. Польское законодательство о подоходном налоге с физических лиц не предусматривает налогообложения доходов от действий, которые не могут быть предметом юридически действительного договора.

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