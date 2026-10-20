Prezydent Izraela Icchak Herzog podczas jednodniowej wizyty w Budapeszcie na Węgrzech spotkał się z prezydentem kraju Andrásem Baką, który oświadczył, że relacje między obu państwami pozostają przyjazne i stabilne. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Herzog został przyjęty w Pałacu Sándora, gdzie prezydenci najpierw odbyli rozmowę w cztery oczy, a następnie rozszerzone spotkanie dwustronne. Po rozmowach wystąpili przed mediami.

Współpraca i przeciwdziałanie antysemityzmowi

Herzog podziękował Węgrom za wsparcie Izraela w walce z terroryzmem i nazwał je przyjacielem oraz sojusznikiem. Zwrócił również uwagę na rolę Budapesztu w promowaniu wyważonych i konstruktywnych relacji między Izraelem a Unią Europejską.

Prezydent Izraela wyraził wdzięczność władzom węgierskim za politykę zerowej tolerancji wobec antysemityzmu oraz ochronę życia żydowskiego w kraju. Baka ze swojej strony oświadczył, że Węgry są bezpiecznym miejscem dla Żydów i gości o różnym pochodzeniu oraz potępiają antysemityzm we wszystkich jego przejawach.

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Prezydent Węgier nazwał również Izrael ważnym partnerem gospodarczym i zapowiedział zamiar kontynuowania pragmatycznej współpracy w kolejnych latach.

Spotkanie z premierem

Po rozmowach z prezydentem Węgier Herzog spotkał się w parlamencie z premierem Péterem Magyarem. Spotkanie odbyło się bez dostępu mediów, a po nim zorganizowano roboczy lunch z udziałem wysokich rangą przedstawicieli węgierskiego rządu.

Według gazety strony prawdopodobnie omówiły relacje Izraela i Węgier, rozwój współpracy dwustronnej, relacje Izraela z UE, a także wyzwania dla Bliskiego Wschodu i Europy. Herzog zaprosił Magyara do odwiedzenia Izraela, a węgierski premier odpowiedział, że planuje taką podróż.

W ramach wizyty prezydent Izraela miał również wystąpić na międzynarodowej konferencji Voice of the People i spotkać się z liderami społeczności żydowskiej na Węgrzech.

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