Президент Угорщини Бака заявив про стабільні відносини з Ізраїлем — Jerusalem Post

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог під час одноденного візиту до Будапешта, Угорщина, зустрівся з президентом країни Андрашем Бакою, який заявив, що відносини між двома державами залишаються дружніми та стабільними. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Герцога прийняли в палаці Шандора, де президенти спершу провели розмову віч-на-віч, а потім — розширену двосторонню зустріч. Після переговорів вони виступили перед медіа.

Співпраця та протидія антисемітизму

Герцог подякував Угорщині за підтримку Ізраїлю в боротьбі з тероризмом та назвав її другом і союзником. Він також відзначив роль Будапешта у просуванні збалансованих і конструктивних відносин між Ізраїлем та Європейським Союзом.

Президент Ізраїлю висловив вдячність угорській владі за політику нульової толерантності до антисемітизму та захист єврейського життя в країні. Бака зі свого боку заявив, що Угорщина є безпечним місцем для євреїв і гостей різного походження та засуджує антисемітизм у всіх його проявах.

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Президент Угорщини також назвав Ізраїль важливим економічним партнером і заявив про намір продовжувати прагматичну співпрацю в наступні роки.

Зустріч із прем'єр-міністром

Після переговорів із президентом Угорщини Герцог зустрівся в парламенті з прем'єр-міністром Петером Мадяром. Зустріч відбулася без доступу медіа, після неї пройшов робочий обід за участю високопосадовців угорського уряду.

За даними видання, сторони, ймовірно, обговорили відносини Ізраїлю та Угорщини, розвиток двосторонньої співпраці, відносини Ізраїлю з ЄС, а також виклики для Близького Сходу й Європи. Герцог запросив Мадяра відвідати Ізраїль, а угорський прем'єр відповів, що планує таку поїздку.

У межах візиту ізраїльський президент також мав виступити на міжнародній конференції Voice of the People та зустрітися з лідерами єврейської громади Угорщини.

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