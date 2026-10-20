以色列总统艾萨克·赫尔佐格在对匈牙利布达佩斯进行一天访问期间，会见了该国总统安德拉什·巴卡。巴卡表示，两国关系仍然友好且稳定。据《耶路撒冷邮报》报道。

赫尔佐格在桑多尔宫受到接待，两国总统先举行了一对一会谈，随后举行了扩大双边会议。会谈后，他们向媒体发表讲话。

合作与打击反犹太主义

赫尔佐格感谢匈牙利支持以色列打击恐怖主义，并称匈牙利是朋友和盟友。他还指出，布达佩斯在推动以色列与欧盟之间平衡且建设性的关系方面发挥了作用。

以色列总统感谢匈牙利当局实行对反犹太主义零容忍的政策，以及保护该国的犹太生活。巴卡则表示，匈牙利是犹太人和不同背景访客的安全之地，并谴责一切形式的反犹太主义。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

匈牙利总统还称以色列是重要的经济伙伴，并表示打算在未来几年继续开展务实合作。

与总理会面

与匈牙利总统会谈后，赫尔佐格在议会与总理彼得·马扎尔会面。此次会面不对媒体开放，随后举行了工作午餐，匈牙利政府高级官员参加。

据该报报道，双方可能讨论了以色列与匈牙利的关系、双边合作的发展、以色列与欧盟的关系，以及中东和欧洲面临的挑战。赫尔佐格邀请马扎尔访问以色列，这位匈牙利总理回答说，他正计划进行这样的访问。

作为此次访问的一部分，这位以色列总统还计划在“人民之声”国际会议上发表演讲，并与匈牙利犹太社区的领导人会面。

关注我们在