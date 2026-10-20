Президент Израиля Ицхак Герцог во время однодневного визита в Будапешт, Венгрия, встретился с президентом страны Андрашем Бакой, который заявил, что отношения между двумя государствами остаются дружественными и стабильными. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Герцога приняли во дворце Шандора, где президенты сначала провели разговор один на один, а затем — расширенную двустороннюю встречу. После переговоров они выступили перед СМИ.

Сотрудничество и противодействие антисемитизму

Герцог поблагодарил Венгрию за поддержку Израиля в борьбе с терроризмом и назвал ее другом и союзником. Он также отметил роль Будапешта в продвижении сбалансированных и конструктивных отношений между Израилем и Европейским союзом.

Президент Израиля выразил благодарность венгерским властям за политику нулевой терпимости к антисемитизму и защиту еврейской жизни в стране. Бака, со своей стороны, заявил, что Венгрия является безопасным местом для евреев и гостей разного происхождения и осуждает антисемитизм во всех его проявлениях.

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Президент Венгрии также назвал Израиль важным экономическим партнером и заявил о намерении продолжать прагматичное сотрудничество в ближайшие годы.

Встреча с премьер-министром

После переговоров с президентом Венгрии Герцог встретился в парламенте с премьер-министром Петером Мадьяром. Встреча состоялась без доступа СМИ, после нее прошел рабочий обед с участием высокопоставленных чиновников венгерского правительства.

По данным издания, стороны, вероятно, обсудили отношения Израиля и Венгрии, развитие двустороннего сотрудничества, отношения Израиля с ЕС, а также вызовы для Ближнего Востока и Европы. Герцог пригласил Мадьяра посетить Израиль, а венгерский премьер ответил, что планирует такую поездку.

В рамках визита израильский президент также должен был выступить на международной конференции Voice of the People и встретиться с лидерами еврейской общины Венгрии.

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