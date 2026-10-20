В Польше Сейм отклонил внесённый партией «Право и справедливость» запрос о вотуме недоверия министру финансов и экономики Анджею Доманьскому. Премьер-министр Дональд Туск во время дебатов заявил, что обратится к президенту Каролю Навроцкому с просьбой назначить Доманьского вице-премьером, сообщает RMF24.

Заявление Туска

Глава польского правительства связал инициативу ПиС об отставке министра с положительной оценкой его работы. По словам Туска, стремление ПиС убрать кого-либо из правительства означает, что этот человек является очень хорошим министром. Премьер также заявил, что успех Польши «стоит костью в горле» у политиков партии.

Позицию правящей «Гражданской коалиции» представил глава её парламентского клуба Збигнев Конвиньский. Он заявил, что вотум недоверия был внесён в то время, когда польская экономика, по его оценке, растёт быстрее всего в ЕС, а инвестиции компаний увеличиваются. Конвиньский также назвал Доманьского министром, который ввёл Польшу в G20.

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Аргументы ПиС и ответ Минфина

Представители ПиС обвинили Доманьского в ухудшении состояния государственных финансов, значительных бюджетных дефицитах и невыполнении запланированных доходов бюджета. Депутат Збигнев Кужмюк на заседании комиссии Сейма по финансам утверждал, что сумма дефицитов в четырёх бюджетах, включая проект на 2027 год, превысит 1 трлн злотых, а связанный с ними государственный долг составит 1,4 трлн злотых.

Заместитель министра финансов Ханна Майщук, отвечая на обвинения оппозиции, заявила, что на ситуацию повлияли факторы предыдущих лет. Она указала на погашение в 2024–2026 годах долга почти на 80 млрд злотых, привлечённого фондом COVID-19. По её словам, высокий уровень инфляции в предыдущие годы также привёл к индексации пенсий и рент, что стало постоянной составляющей государственных расходов.

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