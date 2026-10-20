Powierzchnia obszarów dna morskiego w strefie Klaryon-Clipperton na Oceanie Spokojnym, do których roszczą sobie prawa amerykańskie spółki, wraz z obecnymi licencjonowanymi obszarami Lockheed Martin może sięgnąć 962 634 km². Stanie się tak, jeśli amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) zatwierdzi wszystkie złożone wnioski bez zmian, informuje Mongabay.

Obszar ten stanowiłby około połowy dna w strefie Klaryon-Clipperton, które Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego przeznaczyła na działalność górniczą, w tym obszary kontraktowe i rezerwowe. Strefa znajduje się między Meksykiem a Hawajami i zawiera znaczne złoża konkrecji polimetalicznych. Przemysłowe wydobycie minerałów z dna morskiego nie rozpoczęło się jeszcze nigdzie na świecie.

Wnioski po dekrecie Trumpa

Po wydaniu przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa w kwietniu 2025 roku dekretu mającego przyspieszyć rozwój branży górnictwa głębinowego spółki zaczęły składać do NOAA wnioski dotyczące działalności na wodach międzynarodowych. Co najmniej siedem spółek, z których dwie mają wspólną strukturę nadrzędną, złożyło około tuzina wniosków o poszukiwanie lub wydobycie na Oceanie Spokojnym. Według publikacji dziewięć wniosków pozostaje aktywnych.

Siedem wniosków od sześciu spółek dotyczy bezpośrednio strefy Klaryon-Clipperton i obejmuje około 727 738 km². Lockheed Martin posiada już dwie aktywne licencje na poszukiwanie w tej strefie o łącznej powierzchni 234 896 km². Obliczenie nie obejmuje jeszcze jednego zgłoszonego obszaru o powierzchni 147 430 km², ponieważ jego dane geograficzne nie zostały ujawnione.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pokrywanie się z międzynarodowymi kontraktami

Powiązana z ONZ Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego od 2001 roku zawiera kontrakty na poszukiwanie minerałów na wodach międzynarodowych. W strefie Klaryon-Clipperton zawarła 17 kontraktów obejmujących 1,23 mln km². Jeśli porównać amerykańskie wnioski i aktywne licencje Lockheed Martin wyłącznie z obszarami kontraktowymi organizacji, ich łączna powierzchnia sięga niemal 80%.

Część obszarów zgłoszonych w USA pokrywa się z działkami, na które Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego zawarła już kontrakty, a także z terytoriami rezerwowymi na potrzeby przyszłej eksploatacji i potencjalnych korzyści dla krajów rozwijających się. Stany Zjednoczone nie ratyfikowały Konwencji ONZ o prawie morza, ale mają status obserwatora w organizacji.

NOAA powołuje się na amerykańską ustawę o zasobach twardych minerałów dna głębinowego z 1980 roku, którą agencja wykorzystuje do rozpatrywania takich wniosków. Jednocześnie podstawę prawną jednostronnego zezwalania na wydobycie na wodach międzynarodowych kwestionują Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, Komisja Europejska i niektórzy eksperci prawni. Amerykańskie organizacje ochrony środowiska już wniosły pozew przeciwko NOAA w związku z certyfikacją jednego z wniosków TMC USA; certyfikacja nie oznacza wydania licencji.

Według Mongabay 46 państw wezwało do wstrzymania rozwoju branży ze względu na zagrożenia dla słabo zbadanych ekosystemów głębinowych, potrzebę dodatkowych badań oraz brak międzynarodowych zasad przemysłowego wydobycia.

Czytaj nas na