Mongabay：美国对太平洋海底区域的权利或达96.3万平方公里

美国公司在太平洋克拉里昂-克利珀顿区主张权利的海底区域，连同洛克希德·马丁现有的许可区域，面积可能达到962,634平方公里。如果美国国家海洋和大气管理局（NOAA）不作修改地批准所有已提交的申请，就会出现这一情况，Mongabay报道。

这一面积将约占国际海底管理局为采矿活动划定的克拉里昂-克利珀顿区海底的一半，其中包括合同区和保留区。该区域位于墨西哥与夏威夷之间，拥有大量多金属结核储量。世界上任何地方都尚未开始从海底进行工业化矿产开采。

特朗普行政命令后的申请

在美国总统唐纳德·特朗普政府于2025年4月发布行政命令、加快深海采矿行业发展后，各公司开始向NOAA提交在国际水域开展活动的申请。至少有七家公司提交了约十份在太平洋进行勘探或开采的申请，其中两家公司拥有共同的母公司结构。据该媒体报道，九份申请仍处于有效状态。

来自六家公司的七份申请直接涉及克拉里昂-克利珀顿区，覆盖约727,738平方公里。洛克希德·马丁已持有该区域内两份有效勘探许可证，总面积为234,896平方公里。计算未包括另一块申报面积为147,430平方公里的区域，因为其地理数据尚未公开。

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与国际合同重叠

与联合国有关联的国际海底管理局自2001年以来一直在国际水域签订矿产勘探合同。在克拉里昂-克利珀顿区，该机构已签订17份合同，覆盖123万平方公里。若仅将美国申请和洛克希德·马丁的现有许可证与该机构的合同区域相比，其面积总和接近80%。

美国申报的部分区域与国际海底管理局已签订合同的地块重叠，也与为未来开发及发展中国家潜在利益保留的区域重叠。美国尚未批准《联合国海洋法公约》，但在该机构拥有观察员地位。

NOAA援引美国1980年《深海底硬矿物资源法》，该机构使用这部法律审议此类申请。与此同时，国际海底管理局、欧盟委员会和一些法律专家对单方面允许在国际水域采矿的法律依据提出质疑。美国环保组织已就TMC USA其中一份申请获得认证一事对NOAA提起诉讼；认证并不意味着已颁发许可证。

据Mongabay报道，46个国家呼吁暂停该行业的发展，原因是对研究不足的深海生态系统存在风险、需要开展更多研究，以及缺乏工业化开采的国际规则。

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