美国五角大楼正与美国中央司令部一道评估美国在中东的军事设施。该部门正在考虑重建这些设施的成本，以及美国军队全球部署可能发生的变化，Breaking Defense报道。

一名美国国防部高级官员表示，在作出投资决策时，五角大楼将确定最需要军事存在的地点。据其所述，评估工作是从军事基础设施和未来兵力结构的角度开展的。

该地区基地受损情况

在美国和以色列于2月对伊朗发动打击后，德黑兰及与其有关联的武装组织开始袭击该地区的美国基地。其中包括卡塔尔的乌代德空军基地，联合空中作战中心（COAC）因这些打击而停止运作。袭击还波及美国在沙特阿拉伯和约旦的设施。

美国代理海军部长洪考在接受《大纪元时报》采访时表示，巴林海军支援基地遭到严重破坏，美国第五舰队司令部此前设于该基地。海军作战部长达里尔·考德尔上将另行表示，海军近期不会使用该基地。

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基地成本与防护

五角大楼已向立法者提供了对伊战争的成本估算，但其中未包含该地区基地维修费用的完整计算。美国参议院军事委员会成员本周呼吁该部门公布战争的总成本，包括对军事基础设施造成的损失。

这名五角大楼官员未给出已完成的重建估算，但强调需要以不同方式设计和保护基地。他表示，无人机和巡航导弹的扩散正迫使美国重新审视不仅是海外设施，而且是本国境内军事基础设施的防护。

防务优先事项

五角大楼正在考虑将加固个别基地、新投资和各种防御系统结合起来。该部门还与“金穹”项目团队合作，以确定需要优先保护的设施并降低风险。

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