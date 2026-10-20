W Stanach Zjednoczonych Pentagon wraz z Centralnym Dowództwem USA przeprowadza ocenę amerykańskich obiektów wojskowych na Bliskim Wschodzie. Resort uwzględnia koszty ich odbudowy oraz możliwe zmiany w globalnym rozmieszczeniu sił USA, informuje Breaking Defense.

Wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Obrony USA oświadczył, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Pentagon określi miejsca, w których obecność wojskowa jest najbardziej potrzebna. Jak powiedział, ocena jest prowadzona z perspektywy infrastruktury wojskowej i przyszłej struktury sił.

Uszkodzenia baz w regionie

Po amerykańskich i izraelskich uderzeniach na Iran w lutym Teheran i powiązane z nim ugrupowania zaczęły atakować amerykańskie bazy w regionie. Wśród nich była baza lotnicza Al Udeid w Katarze, gdzie w wyniku uderzeń przestało działać Połączone Centrum Operacji Powietrznych (COAC). Ataki dotknęły również amerykańskie obiekty w Arabii Saudyjskiej i Jordanii.

Pełniący obowiązki sekretarza Marynarki Wojennej USA Hung Cao w wywiadzie dla The Epoch Times oświadczył, że w bazie wsparcia marynarki wojennej w Bahrajnie doszło do znacznych zniszczeń; wcześniej mieściła się tam siedziba Piątej Floty USA. Szef operacji morskich admirał Daryl Caudle osobno oświadczył, że marynarka nie będzie korzystać z tej bazy w najbliższym czasie.

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Koszt i ochrona baz

Pentagon przekazał już ustawodawcom szacunki kosztów wojny z Iranem, nie obejmowały one jednak pełnego wyliczenia kosztów naprawy baz w regionie. Członkowie Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA wezwali w tym tygodniu resort do ujawnienia całkowitego kosztu wojny, w tym szkód w infrastrukturze wojskowej.

Przedstawiciel Pentagonu nie podał gotowego kosztorysu odbudowy, ale podkreślił potrzebę innego projektowania i ochrony baz. Rozprzestrzenianie się dronów i pocisków manewrujących, jak powiedział, zmusza USA do ponownego rozważenia ochrony nie tylko obiektów zagranicznych, lecz także infrastruktury wojskowej na terytorium kraju.

Priorytety obronne

Pentagon rozważa połączenie umacniania poszczególnych baz, nowych inwestycji i różnych systemów obrony. Resort współpracuje również z zespołem projektu Golden Dome, aby określać obiekty priorytetowe do ochrony i zmniejszać ryzyko.

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