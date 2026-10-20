В США Пентагон совместно с Центральным командованием США проводит оценку американских военных объектов на Ближнем Востоке. Ведомство учитывает расходы на их восстановление и возможные изменения глобального размещения американских сил, сообщает Breaking Defense.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что при принятии инвестиционных решений Пентагон будет определять места, где военное присутствие необходимо больше всего. По его словам, оценка ведется с точки зрения военной инфраструктуры и будущей структуры сил.

Повреждения баз в регионе

После ударов США и Израиля по Ирану в феврале Тегеран и связанные с ним группировки начали атаковать американские базы в регионе. Среди них была авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где в результате ударов перестал работать Объединенный центр воздушных операций (COAC). Атаки также затронули американские объекты в Саудовской Аравии и Иордании.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као в интервью The Epoch Times заявил о значительных разрушениях на базе военно-морской поддержки в Бахрейне, где ранее размещался штаб Пятого флота США. Начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кодл отдельно заявил, что ВМС не будут использовать эту базу в ближайшее время.

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Стоимость и защита баз

Пентагон уже предоставил законодателям оценки стоимости войны с Ираном, однако они не содержали полного расчета расходов на ремонт баз в регионе. Члены Комитета Сената США по вооруженным силам на этой неделе призвали ведомство раскрыть общую стоимость войны, включая ущерб военной инфраструктуре.

Представитель Пентагона не назвал готовую оценку восстановления, но подчеркнул необходимость иначе проектировать и защищать базы. Распространение беспилотников и крылатых ракет, по его словам, заставляет США пересматривать защиту не только зарубежных объектов, но и военной инфраструктуры на территории страны.

Приоритеты обороны

Пентагон рассматривает сочетание укрепления отдельных баз, новых инвестиций и различных систем обороны. Ведомство также взаимодействует с командой проекта Golden Dome, чтобы определять первоочередные объекты для защиты и снижать риски.

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