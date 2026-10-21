至少三名美国总统唐纳德·特朗普的助手出席了米洛拉德·多迪克领导的塞尔维亚民族主义政党独立社会民主人士联盟（SNSD）在波斯尼亚和黑塞哥维那巴尼亚卢卡举行的竞选集会。据Balkan Insight报道，他们的出现令人质疑有关美国顾问只为塞族共和国政府、而非该政党工作的说法。

SNSD在投票前举行的最后一场集会于10月2日在Borik体育馆举行。该媒体在照片和视频中确认了游说公司Continental Strategy的合伙人亚历克斯·加西亚、特朗普的助手詹姆斯·布莱尔以及律师安德鲁·G·史密斯。画面中还有一名长相像克里斯·拉西维塔的男子；拉西维塔是特朗普最近一次总统竞选活动的负责人之一，但其身份尚未得到最终确认。

有关资金的问题

波斯尼亚和黑塞哥维那关于政党融资的规定禁止接受外国法人提供的捐款，包括无偿服务——即使通过中间人也不例外。这些规定还禁止在竞选期间滥用公共资金。

透明国际波斯尼亚和黑塞哥维那分部负责人伊万娜·科拉亚利奇指出，仅仅出席集会并不一定意味着存在违规。不过，她表示，如果顾问由预算资金支付，却为该政党提供咨询，这可能构成需要调查的更广泛滥用行为。她补充说，这种情况不仅可能违反选举立法，也可能构成刑事违法行为。

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与美国公司的合同

根据美国《外国代理人登记法》登记册，Continental Strategy在2月至8月底期间从塞族共和国预算中获得了近24万美元。Balkan Insight称，自前一年年初以来，塞族共和国政府已向与特朗普和共和党有关联的说客及顾问支付了超过400万美元。

9月，波斯尼亚和黑塞哥维那宪法法院禁止从塞族共和国预算中支付与塞族共和国驻维也纳代表处和Dickens & Madson Canada Inc.之间咨询服务合同有关的款项。该禁令也适用于其他游说活动，只要其目标与该国宪法、宪法法院裁决及国家机构相抵触。

SNSD未回应Balkan Insight的置评请求。加西亚、布莱尔和史密斯没有回答该媒体关于他们在塞族共和国期间是否为SNSD提供咨询的问题；BIRN未能最终确认画面中拉西维塔的身份。

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