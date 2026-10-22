在美国，白宫记者协会（WHCA）批评白宫决定限制《独立报》记者安德鲁·范伯格报道总统唐纳德·特朗普活动的采访权限。正如《国会山报》报道，范伯格原定于周四担任文字记者团代表并陪同总统，但白宫将他撤出了这项轮值任务。

WHCA声明

WHCA主席杰奎·海因里希表示，该协会坚决反对仅仅因为总统不喜欢记者提出的问题而限制其工作。她称此举是报复，并强调，美国人享有独立新闻媒体的权利，取决于记者能够在不因向总统提问而担心失去采访权限的情况下工作。

白宫立场

白宫发言人为这一决定辩护，称任何个人或记者都不享有进入椭圆形办公室、空军一号或其他敏感和私密设施的宪法权利。这名白宫代表还指责一些媒体据其所称撒谎、捏造信息并无视真相。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该决定是在周二特朗普与范伯格在椭圆形办公室发生争执后作出的。当这名记者开始就总统拥有的高尔夫球场提问时，特朗普打断了他，并问他是否是一个有病的人。据范伯格称，他此前还曾询问特朗普有关一条新的政府欺诈举报热线的问题。

副总统J.D.万斯在社交媒体上分享了该事件的视频，并在配文中侮辱了范伯格。白宫官方账号Rapid Response 47也转发了该视频，并在配文中使用了针对发育障碍人士的侮辱性词语。

WHCA此前曾谴责特朗普政府因不同意记者的事件报道而试图限制其采访权限。上个月，一名联邦法官下令立即恢复CNN、MS NOW和Politico记者进入白宫的权限，这些记者此前曾被禁止进入该机构。

关注我们在