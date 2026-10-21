По меньшей мере трое соратников президента США Дональда Трампа посетили предвыборный митинг сербской националистической партии Милорада Додика — Союза независимых социал-демократов (SNSD) — в Баня-Луке, Босния и Герцеговина. Как сообщает Balkan Insight, их присутствие ставит под сомнение утверждения о том, что американские консультанты работали только на правительство Республики Сербской, а не на партию.

Финальный митинг SNSD перед голосованием состоялся 2 октября в спортивном зале «Борик». Издание идентифицировало на фотографиях и видео партнера лоббистской компании Continental Strategy Алекса Гарсию, соратника Трампа Джеймса Блэра и юриста Эндрю Г. Смита. На кадрах также был мужчина, похожий на Криса ЛаСивиту, одного из руководителей последней президентской кампании Трампа, однако его личность окончательно не подтвердили.

Вопросы о финансировании

Правила финансирования политических партий в Боснии и Герцеговине запрещают получать взносы, в том числе безвозмездные услуги, от иностранных юридических лиц — даже через посредников. Они также запрещают злоупотребление государственными средствами во время избирательных кампаний.

Директор боснийского подразделения Transparency International Ивана Кораялич отметила, что само присутствие на митинге не обязательно означает нарушение. В то же время, по ее словам, если советники оплачивались из бюджета и консультировали партию, это могло бы быть более широким злоупотреблением, требующим расследования. Она добавила, что такая ситуация потенциально может быть не только нарушением избирательного законодательства, но и уголовным правонарушением.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контракты с американскими компаниями

Согласно реестру Закона США о регистрации иностранных агентов, Continental Strategy получила почти 240 тысяч долларов из бюджета Республики Сербской в период с февраля до конца августа. По данным Balkan Insight, с начала предыдущего года правительство Республики Сербской выплатило более 4 млн долларов лоббистам и консультантам, связанным с Трампом и Республиканской партией.

В сентябре Конституционный суд Боснии и Герцеговины запретил выплаты из бюджета Республики Сербской, связанные с контрактом на консультационные услуги между представительством Республики Сербской в Вене и компанией Dickens & Madson Canada Inc. Запрет распространяется также на другую лоббистскую деятельность, цели которой противоречат Конституции страны, решениям Конституционного суда и государственным институтам.

SNSD не ответил на запрос Balkan Insight о комментарии. Гарсия, Блэр и Смит не ответили на вопросы издания о том, консультировали ли они SNSD во время пребывания в Республике Сербской; BIRN не смог окончательно подтвердить личность ЛаСивиты на кадрах.

Читай нас в