Соратники президента Трампа відвідали мітинг партії Додіка — Balkan Insight

Щонайменше троє соратників президента США Дональда Трампа відвідали передвиборчий мітинг сербської націоналістичної партії Союз незалежних соціал-демократів (SNSD) Мілорада Додіка в Баня-Луці, Боснія і Герцеговина. Як повідомляє Balkan Insight, їхня присутність ставить під сумнів твердження, що американські консультанти працювали лише на уряд Республіки Сербської, а не на партію.

Фінальний мітинг SNSD перед голосуванням відбувся 2 жовтня у спортивній залі «Борик». Видання ідентифікувало на фото та відео партнера лобістської компанії Continental Strategy Алекса Гарсію, соратника Трампа Джеймса Блера та юриста Ендрю Г. Сміта. Також на кадрах був чоловік, схожий на Кріса ЛаСівіту, одного з керівників останньої президентської кампанії Трампа, однак його особу остаточно не підтвердили.

Питання щодо фінансування

Правила фінансування політичних партій у Боснії і Герцеговині забороняють отримувати внески, зокрема безоплатні послуги, від іноземних юридичних осіб — навіть через посередників. Вони також забороняють зловживання публічними коштами під час виборчих кампаній.

Директорка боснійського підрозділу Transparency International Івана Кораялич зазначила, що сама присутність на мітингу не обов'язково означає порушення. Водночас, за її словами, якщо радників оплачували з бюджету, а вони консультували партію, це могло б бути ширшим зловживанням, яке потребує розслідування. Вона додала, що така ситуація потенційно може бути не лише порушенням виборчого законодавства, а й кримінальним правопорушенням.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контракти з американськими компаніями

За даними реєстру Закону США про реєстрацію іноземних агентів, Continental Strategy отримала майже 240 тисяч доларів із бюджету Республіки Сербської в період із лютого до кінця серпня. За даними Balkan Insight, від початку попереднього року уряд Республіки Сербської сплатив понад 4 млн доларів лобістам і консультантам, пов'язаним із Трампом та Республіканською партією.

У вересні Конституційний суд Боснії і Герцеговини заборонив платежі з бюджету Республіки Сербської, пов'язані з контрактом на консультаційні послуги між представництвом Республіки Сербської у Відні та компанією Dickens & Madson Canada Inc. Заборона поширюється також на іншу лобістську діяльність, цілі якої суперечать Конституції країни, рішенням Конституційного суду та державних інституцій.

SNSD не відповіла на запит Balkan Insight про коментар. Гарсія, Блер і Сміт не відповіли на запитання видання, чи консультували SNSD під час перебування в Республіці Сербській; особу ЛаСівіти на кадрах BIRN не змогло остаточно підтвердити.

Читай нас у