Генпрокурор Нью-Мексико подал иск против адвоката и бухгалтера Эпштейна — CNBC

CNBC сообщает, что генеральный прокурор штата Нью-Мексико Рауль Торрез в среду подал иск против многолетнего личного адвоката и бухгалтера Джеффри Эпштейна. В иске их обвиняют в содействии схеме торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, связанной с Эпштейном.

Ответчики по иску

В качестве ответчиков названы Даррен Индайк и Ричард Кан. По утверждению генерального прокурора, они помогали финансировать и скрывать эту схему. CNBC характеризует Индайка как адвоката Эпштейна, а Кана — как его бухгалтера.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Упоминание ранчо Zorro

Согласно иску, схема включала случаи насилия на ранчо Zorro Ranch в Нью-Мексико. Заявление генерального прокурора касается предполагаемой роли Индайка и Кана в финансировании и сокрытии деятельности, которую иск связывает с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации.

CNBC опубликовал сообщение как срочную новость, отметив, что материал может обновляться. Приведенные сведения являются содержанием иска и не представляют собой факты, установленные судом.

Читай нас в