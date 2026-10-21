Генпрокурор Нью-Мексико подав позов проти адвоката й бухгалтера Епштейна — CNBC

CNBC повідомляє, що генеральний прокурор штату Нью-Мексико Рауль Торрез у середу подав позов проти багаторічного особистого адвоката та бухгалтера Джеффрі Епштейна. У позові їх звинувачують у сприянні схемі сексуальної торгівлі людьми, пов’язаній з Епштейном.

Відповідачі у позові

Відповідачами названо Даррена Індайка і Річарда Кана. За твердженням генерального прокурора, вони допомагали фінансувати та приховувати цю схему. CNBC характеризує Індайка як адвоката Епштейна, а Кана — як його бухгалтера.

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Згадка про ранчо Zorro

Згідно з позовом, схема включала випадки насильства на ранчо Zorro Ranch у Нью-Мексико. Заява генерального прокурора стосується ймовірної ролі Індайка та Кана у фінансуванні й приховуванні діяльності, яку позов пов’язує з сексуальною торгівлею людьми.

CNBC опублікував повідомлення як термінову новину, зазначивши, що матеріал може оновлюватися. Наведені відомості є змістом позову та не становлять встановлених судом фактів.

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