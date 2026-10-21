Prokurator generalny Nowego Meksyku pozwał prawnika i księgowego Epsteina — CNBC

CNBC informuje, że prokurator generalny stanu Nowy Meksyk Raúl Torrez w środę złożył pozew przeciwko wieloletniemu osobistemu prawnikowi i księgowemu Jeffreya Epsteina. W pozwie zarzucono im ułatwianie procederu handlu ludźmi w celach seksualnych powiązanego z Epsteinem.

Pozwani w sprawie

Jako pozwanych wskazano Darrena Indyke’a i Richarda Kahna. Według prokuratora generalnego pomagali oni finansować i ukrywać ten proceder. CNBC określa Indyke’a jako prawnika Epsteina, a Kahna jako jego księgowego.

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Wzmianka o ranczu Zorro

Zgodnie z pozwem proceder obejmował przypadki przemocy na ranczu Zorro Ranch w Nowym Meksyku. Wniosek prokuratora generalnego dotyczy domniemanej roli Indyke’a i Kahna w finansowaniu i ukrywaniu działalności, którą pozew wiąże z handlem ludźmi w celach seksualnych.

CNBC opublikowało tę informację jako wiadomość pilną, zaznaczając, że materiał może zostać zaktualizowany. Przedstawione informacje stanowią treść pozwu i nie są faktami ustalonymi przez sąd.

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