美国陆军确定“金穹顶”项目防空部队——Defense News

美国陆军已确定一个防空部队，将支持“美国金穹顶”导弹防御盾牌项目。美国陆军太空与导弹防御司令部司令约翰·L·拉弗蒂中将，在美国陆军协会年度会议期间证实了这一消息，Defense News报道。

拉弗蒂未透露该部队的名称。他表示，这是一个训练有素的组织，在系统部署后能够在“金穹顶”框架内执行任务。他指出，该项目将整合分散在全国各地的传感器、拦截器以及指挥控制系统。

统一指挥系统

拉弗蒂解释说，现有防空系统通常以包括传感器、拦截器和指挥控制组件在内的综合体形式使用。在“金穹顶”概念下，这些组成部分可以以更分散的方式运作：该系统应能够使用任何传感器的数据，选择最有效的拦截手段以及相应的控制系统。

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今年1月在美国北方司令部内成立的联合特遣部队“Gold”也参与了筹备工作。该单位约有100人，由美国陆军军官领导。其副指挥官凯文·斯托纳鲁克上校表示，该小组组织规划演习，并协调工业界和政府机构代表的工作，包括建设项目的网络能力。

规划与资金

自2月以来，该特遣部队已在科罗拉多斯普林斯举行了一系列规划会议，约300名“金穹顶”参与方群体的代表参加。与会者研究了该系统的作战使用概念，以及需要进一步解决的问题。下一次会议计划于10月底举行。

五角大楼官员表示，计划在明年年底前部署“金穹顶”的初始版本，以确保该盾牌在唐纳德·特朗普第二个总统任期结束前投入运行。计划到2035年建成更完整版本的系统。五角大楼通过规模为3500亿美元的预算协调方案，为2027财年的“金穹顶”申请175亿美元，并在基本预算申请中请求约4亿美元用于研发。

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