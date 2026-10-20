Armia USA wyznaczyła jednostkę obrony powietrznej, która będzie wspierać projekt tarczy przeciwrakietowej Golden Dome for America. Dowódca Dowództwa Kosmicznego i Obrony Przeciwrakietowej Armii USA, generał porucznik John L. Rafferty, potwierdził to podczas dorocznego spotkania Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych, informuje Defense News.

Rafferty nie ujawnił nazwy jednostki. Jak powiedział, chodzi o dobrze przygotowaną organizację, zdolną do wykonywania zadań w ramach Golden Dome po rozmieszczeniu systemów. Zaznaczył, że projekt ma połączyć rozproszone po całym kraju sensory, przechwytywacze oraz systemy dowodzenia i kontroli.

Jednolity system dowodzenia

Rafferty wyjaśnił, że obecne systemy obrony powietrznej są zazwyczaj wykorzystywane w zestawach obejmujących sensor, przechwytywacz oraz komponent dowodzenia i kontroli. W koncepcji Golden Dome elementy te mogą działać bardziej rozproszenie: system ma umożliwiać wykorzystanie danych z dowolnego sensora, wybór najskuteczniejszego środka przechwycenia oraz odpowiedniego systemu kontroli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W przygotowania zaangażowana jest także Połączona Grupa Zadaniowa Gold, utworzona w styczniu w ramach Północnego Dowództwa USA. Jednostka liczy około 100 osób i jest kierowana przez oficerów Armii USA. Jej zastępca dowódcy, pułkownik Kevin Stonerook, oświadczył, że grupa organizuje ćwiczenia planistyczne i koordynuje pracę przedstawicieli przemysłu oraz instytucji rządowych, w tym nad kształtowaniem zdolności cybernetycznych projektu.

Planowanie i finansowanie

Od lutego grupa zadaniowa przeprowadziła w Colorado Springs serię sesji planistycznych, w których uczestniczyło około 300 przedstawicieli społeczności uczestników Golden Dome. Pracowali oni nad koncepcją operacyjnego wykorzystania systemu oraz kwestiami wymagającymi dodatkowego rozstrzygnięcia. Następną sesję planowano przeprowadzić pod koniec października.

Urzędnicy Pentagonu deklarowali zamiar rozmieszczenia początkowej wersji Golden Dome do końca przyszłego roku, aby zapewnić działanie tarczy przed zakończeniem drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Pełniejszą wersję systemu planuje się stworzyć do 2035 roku. Pentagon wystąpił o 17,5 mld dolarów na Golden Dome w roku fiskalnym 2027 za pośrednictwem pakietu uzgodnienia budżetowego o wartości 350 mld dolarów, a także o około 400 mln dolarów na badania i rozwój w podstawowym wniosku budżetowym.

Czytaj nas na