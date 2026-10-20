Армия США определила подразделение противовоздушной обороны, которое будет поддерживать проект противоракетного щита Golden Dome for America. Командующий Космическим и противоракетным командованием армии США генерал-лейтенант Джон Л. Рафферти подтвердил это во время ежегодной встречи Ассоциации армии США, сообщает Defense News.

Рафферти не раскрыл название подразделения. По его словам, речь идет о хорошо подготовленной организации, способной выполнять задачи в рамках Golden Dome после развертывания систем. Он отметил, что проект должен объединить рассредоточенные по стране датчики, перехватчики и системы командования и управления.

Единая система командования

Рафферти пояснил, что нынешние системы противовоздушной обороны обычно используются в комплексах, в которые входят датчик, перехватчик и компонент командования и управления. В концепции Golden Dome эти составляющие могут работать более рассредоточенно: система должна позволять использовать данные любого датчика, выбирать наиболее эффективное средство перехвата и соответствующую систему управления.

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К подготовке также привлечена Объединенная оперативная группа Gold, созданная в январе в составе Северного командования США. Подразделение насчитывает около 100 человек и возглавляется офицерами армии США. Его заместитель командующего полковник Кевин Стонерук заявил, что группа организует планировочные учения и координирует работу представителей промышленности и государственных учреждений, в частности над формированием кибервозможностей проекта.

Планирование и финансирование

С февраля оперативная группа провела в Колорадо-Спрингс серию планировочных сессий, в которых приняли участие примерно 300 представителей сообщества участников Golden Dome. Они прорабатывали концепцию оперативного применения системы и вопросы, требующие дополнительного решения. Следующую сессию планировали провести в конце октября.

Представители Пентагона заявляли о намерении развернуть начальную версию Golden Dome до конца следующего года, чтобы обеспечить работу щита до завершения второго президентского срока Дональда Трампа. Более полную версию системы планируют создать к 2035 году. Пентагон запросил 17,5 млрд долларов на Golden Dome в 2027 финансовом году через пакет согласования бюджета объемом 350 млрд долларов, а также около 400 млн долларов на исследования и разработки в базовом бюджетном запросе.

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