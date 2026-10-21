Виткофф заявил о предпосылках для прекращения огня после встречи с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Виткофф после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что имеются основания для достижения договоренности о прекращении огня в Украине. Американская сторона привезла документы с предложениями по урегулированию войны, однако их содержание пока не раскрыли. В ходе переговоров Путин также объявил об освобождении гражданина США Стивена Габбарда, которого российский суд заключил в тюрьму по обвинению в наемничестве.

21 октября специальный посланник президента США Стив Виткофф встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Главной темой переговоров стало возможное завершение войны России против Украины. По сообщениям Reuters и российских информационных агентств, Виткофф заявил, что у сторон есть определенная основа для достижения договоренности о прекращении огня. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие переговоров.

Американская делегация привезла документы с предложениями по урегулированию войны. Их содержание пока не обнародовано, поэтому неизвестно, какие именно условия содержатся в этих материалах и согласилась ли на них российская сторона. Эта встреча состоялась после переговоров Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло 20 октября. К обсуждениям там также присоединились европейские партнеры Украины. Стороны рассматривали возможные шаги для завершения войны, вопросы безопасности и послевоенного восстановления.

После встречи с украинским президентом Виткофф должен был передать выработанные предложения российскому руководству. Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил переговоры в Осло и заявил, что американский посланник поделится их результатами с Москвой.

Путин заговорил об экономическом сотрудничестве с США

Во время встречи Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу прекращения войны. В то же время российский лидер заявил, что Москва заинтересована в восстановлении экономических связей с Соединенными Штатами. Виткофф также говорил о возможностях для экономического взаимодействия между двумя странами. Однако конкретных договоренностей, которые свидетельствовали бы о начале масштабного возобновления сотрудничества, в ходе встречи публично не объявили.

Отдельно стороны обсудили вопрос торговли дизельным топливом. Путин утверждал, что после соответствующих договоренностей мировые цены на дизель снизились на 5–6%. Независимого подтверждения именно такого влияния договоренностей в приведенных сообщениях нет. Виткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за решение, связанное с дизельным топливом. В то же время детали договоренностей и их возможные последствия для энергетического рынка требуют отдельного подтверждения.

Россия освободила американца Стивена Габбарда

Еще одним событием во время встречи стало освобождение гражданина США Стивена Габбарда. Об этом объявил Путин, а Виткофф подтвердил освобождение и поблагодарил российскую сторону. Габбарду 74 года. Он — бывший учитель из штата Мичиган, проживавший в украинском Изюме. Российские военные задержали его в апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ. В октябре 2024 года российский суд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам лишения свободы по обвинению в наемничестве.

Российская прокуратура утверждала, что Габбард заключил контракт с украинскими военными и воевал на стороне Украины. В то же время его американский адвокат опровергал эти обвинения. В январе 2025 года Государственный департамент США признал Габбарда незаконно задержанным. По словам Путина, после освобождения Габбард находился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Виткофф поблагодарил российского лидера от имени Трампа и американской стороны.

Освобождение произошло на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой по поводу войны в Украине. В то же время сам по себе этот шаг не означает, что стороны уже договорились о прекращении боевых действий.

Приблизили ли переговоры прекращение войны

Встреча Виткоффа с Путиным стала продолжением дипломатических контактов, которые США ведут с Киевом, Москвой и европейскими партнерами. Американская сторона передала российскому руководству предложения по урегулированию, однако их детали пока неизвестны.

Заявление Виткоффа об основе для прекращения огня свидетельствует о том, что переговоры продолжаются. Однако на данный момент нет публично подтвержденной договоренности о дате прекращения боевых действий, механизме контроля за перемирием или конкретных условиях, на которые согласились бы Украина и Россия.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от содержания предложений, позиций сторон и результатов предстоящих переговоров. Поэтому говорить о достигнутом соглашении пока рано. Об этом сообщают Reuters и российские СМИ.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф во время визита в Россию планирует обсудить с российским руководством предложения по прекращению войны в Украине. Поездка может стать шагом к организации переговоров с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф должен прибыть в Осло после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Там американского представителя ждут, чтобы услышать подробности переговоров непосредственно от него.

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