Докторанты гуманитарных специальностей в США чаще других аспирантов демонстрировали анти-еврейские предубеждения и враждебность к Израилю. К таким выводам пришли авторы исследования «Антисемитизм и предубеждения среди аспирантов США», сообщает Jerusalem Post.

Результаты опроса

Исследование провели Грэм Райт, Шахар Хехт, Дэниел Нуссбаум, Саманта Шортолл и Леонард Сакс из Центра современных еврейских исследований Мориса и Мэрилин Коэн при Университете Брандейса. В работе также участвовали Steinhardt Social Research Institute и компания Generation Lab.

Онлайн-опрос проходил с 5 марта по 30 апреля и охватил 3107 аспирантов из 222 четырехлетних колледжей и университетов США. В выборку вошли докторанты STEM-направлений, социальных и гуманитарных наук, а также студенты профессиональных программ по социальной работе, образованию, бизнесу и праву.

В целом 62% опрошенных продемонстрировали низкий уровень предубеждений в отношении евреев, Израиля, мусульман, чернокожих и американцев азиатского происхождения. В то же время анализ десяти утверждений о предубеждениях показал, что 9% респондентов относились к группе с враждебностью к евреям, 11% — к группе с враждебностью к Израилю, а 2% проявляли враждебность сразу к нескольким меньшинствам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Различия между специальностями

Среди докторантов гуманитарных специальностей 26% попали в категорию с враждебностью к Израилю, а 12% — в категорию с враждебностью к евреям. При этом большинство представителей этой группы, как и аспирантов в целом, имели низкий уровень предубеждений.

Также 41% докторантов-гуманитариев назвали израильско-палестинский конфликт вопросом высокой личной значимости — это самый высокий показатель среди всех изученных образовательных направлений. Среди аспирантов в целом большее личное значение имели внутриполитические темы США, в частности американская демократия, расизм и иммиграционная политика.

Отношение к протестам

Опрошенные иностранные студенты реже, чем студенты из США, выражали враждебность к Израилю — 4%, а также реже поддерживали протестные действия, нарушающие привычный порядок. В то же время среди них были выше показатели выраженных предубеждений в отношении евреев — 17%, чернокожих людей — 19% и американцев азиатского происхождения — 9%.

По данным исследования, 79% аспирантов считают насилие неприемлемым при любых обстоятельствах. Однако большинство считало допустимыми хотя бы в отдельных случаях такие действия, как захват университетских зданий или перекрикивание выступающих. Поддержка таких действий была более распространена среди студентов с крайне либеральными политическими взглядами.

Читай нас в